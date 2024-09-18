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Ankara'da otomobil ile dolmuş çarpıştı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.09.2024 09:36 Güncelleme: 18.09.2024 09:36
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Ankara’da otomobil ile dolmuş çarpıştı

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde otomobil ile dolmuşun çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

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