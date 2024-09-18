18 Eylül 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Genç kadını metrelerce savuran kaza kamerada

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.09.2024 16:37 Güncelleme: 18.09.2024 16:40
ABONE OL
Genç kadını metrelerce savuran kaza kamerada

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin aynı istikamette seyir halindeki motosiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı. Güvenlik kamerasına da yansıyan kaza anında arkadan gelen sürücünün dikkati ve refleksi facianın önüne geçti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör