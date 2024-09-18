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Isparta'da yaşlı adam köpek saldırısı nedeniyle hayatını kaybetti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.09.2024 09:00 Güncelleme: 18.09.2024 09:23
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Isparta’da yaşlı adam köpek saldırısı nedeniyle hayatını kaybetti

Isparta'da iki gün önce sahipsiz köpeğin saldırısında boynundan ve vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralanan 72 yaşındaki Osman Şanlı dün hayatını kaybetti. Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu.

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