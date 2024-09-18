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Gemlik'te kaybolan kadın için ekipler harekete geçti

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.09.2024 09:03
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Gemlik’te kaybolan kadın için ekipler harekete geçti

Bursa’nın Gemlik ilçesindeki evinden çıktıktan sonra, akşam saatlerinde gelmeyen kadının yakınları durumu jandarmaya bildirdi. 3 saat sonra gelen ihbar sonrası Genç Ali köyünde AFAD, jandarma ve ANDA ekipleri arama kurtarma çalışması başlattı.

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