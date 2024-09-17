18 Eylül 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Ankara'da korkunç kaza! Otomobil ile dolmuş çarpıştı: Yaralılar var

Ahmet Nazif Vural ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.09.2024 23:56
ABONE OL
Ankara’da korkunç kaza! Otomobil ile dolmuş çarpıştı: Yaralılar var

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde otomobil ile dolmuşun çarpışması sonucu yaşanan kazada yürekler ağza geldi. Kazada 4 kişi yaralanırken dolmuşun boş olması facianın önüne geçti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör