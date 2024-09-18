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Alkollü şahıs kendini bıçakladı: O anlar kamerada

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.09.2024 15:57 Güncelleme: 18.09.2024 16:17
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Alkollü şahıs kendini bıçakladı: O anlar kamerada

Fatih’te restoranda çalışan bir kişi, aldığı alkolün etkisiyle kendine bıçakla zarar verdi. Kanlar içinde kalan alkollü şahsın o anları cep telefonu kamerasına yansırken, hastaneye kaldırılan adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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