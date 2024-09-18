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Elazığ'da elinin alçılı olmasına bakmadı tekme yumruk kavga etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi İHA
Giriş: 18.09.2024 15:17 Güncelleme: 18.09.2024 15:17
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Elazığ’da elinin alçılı olmasına bakmadı tekme yumruk kavga etti

Elazığ'da iki şahıs, Kültür Park içerisinde tekme yumruk birbirine girdi. Kavga eden şahıslardan birinin elinin alçılı olması dikkat çekti.

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