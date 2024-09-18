18 Eylül 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Yıpranan kilimleri hediyelik eşyaya dönüştürülüyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi İHA
Giriş: 18.09.2024 15:15
ABONE OL
Yıpranan kilimleri hediyelik eşyaya dönüştürülüyor

Van yöresine ait motifli kilimler yıprandıktan sonra da değerlendirilerek hediyelik eşyaya dönüştürülüyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör