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Bolu'da kamyonetle çarpışan otomobil kağıt gibi ezildi

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.09.2024 09:29 Güncelleme: 18.09.2024 09:34
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Bolu’da kamyonetle çarpışan otomobil kağıt gibi ezildi

Bolu'da kamyonetle çarpışan otomobil adeta kağıt gibi ezildi. Kazada 3 kişi yaralandı.

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