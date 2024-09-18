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20 ton sahte zeytinyağı ele geçirildi

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.09.2024 09:08 Güncelleme: 18.09.2024 09:08
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20 ton sahte zeytinyağı ele geçirildi

Balıkesir’in Edremit ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda yaklaşık 20 ton sahte zeytinyağı ve 100 kilogram sahte bal ele geçirildi. Konuyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

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