18 Eylül 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Kuşburnu zorlu arazilerde toplanmaya başlandı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.09.2024 09:06
ABONE OL
Kuşburnu zorlu arazilerde toplanmaya başlandı

Erzincan’da vatandaşlar doğadan tek tek topladıkları kuşburnuları uzun ve yorucu işlemlerin ardından marmelata dönüştürüyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör