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Zeugma Mozaik Müzesi gelenlerin akınına uğruyor

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.09.2024 10:57
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Zeugma Mozaik Müzesi gelenlerin akınına uğruyor

Dünyanın en büyük mozaik müzelerinden olan ve başta 'Çingene Kızı' mozaiği olmak üzere birçok esere ev sahipliği yapan Zeugma Mozaik Müzesi, GastroAntep Kültür Yolu Festivali için kente gelen ziyaretçilerin akınına uğradı.

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