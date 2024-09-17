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Erzurum İspir’de sağanak yağış etkili oluyor

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.09.2024 10:59 Güncelleme: 17.09.2024 10:59
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Erzurum İspir’de sağanak yağış etkili oluyor

Erzurum’un İspir ilçesinde etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

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