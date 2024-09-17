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Polisin 'dur' ihtarına uymayan motosikletli kaza yaptı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.09.2024 10:55 Güncelleme: 17.09.2024 10:55
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Polisin ’dur’ ihtarına uymayan motosikletli kaza yaptı

Antalya'da polisin 'dur' ihtarına uymayan iki genç motosikletle kaza yaptı. Kazada sürücü hafif yaralanırken, yolcu konumundaki genç ise ağır yaralandı. Polis, motosiklet üzerinde bir miktar uyuşturucu madde ve 1 tabanca buldu.

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