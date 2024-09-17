17 Eylül 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Türk Kızılay'dan Gazze'ye 20 bin kişilik gıda kolisi yardımı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.09.2024 14:03
ABONE OL
Türk Kızılay’dan Gazze’ye 20 bin kişilik gıda kolisi yardımı

Türk Kızılay, yerelden temin ettiği 20 bin kişilik gıda kolisini, Gazze'nin kuzeyinde bulunan Han Yunus'taki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya başladı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör