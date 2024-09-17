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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda skunk serası ortaya çıkarıldı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.09.2024 13:43 Güncelleme: 17.09.2024 13:43
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Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonunda skunk serası ortaya çıkarıldı

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda skunk serası bulunarak, çok sayıda uyuşturucu madde ve üretim malzemesi ele geçirildi.

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