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Nevşehir’de hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.09.2024 14:03 Güncelleme: 17.09.2024 14:07
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Nevşehir’de hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı

Nevşehir’de bir kadın hediyelik eşya dükkanından aldığı çantayı, yanında getirdiği bir başka çantaya koyarak çalmaya çalıştı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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