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Samsun'dan tıbbi sülük ihracatı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 17.09.2024 10:02 Güncelleme: 17.09.2024 10:03
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Samsun’dan tıbbi sülük ihracatı

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, "2024 yılında bugüne kadar 97 kilogram tıbbi sülük ihracatı yaptık. Kapasitemiz çok ama gelen talebe göre başta Avrupa ülkeleri ve Uzak Doğu'ya sülük ihracatı yapıyoruz" dedi.

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