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Tekirdağlı balıkçılar rotayı Karadeniz'e çevirdi! Umduklarını bulamadılar

Ahmet Nazif Vural ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.09.2024 13:26
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Tekirdağlı balıkçılar rotayı Karadeniz’e çevirdi! Umduklarını bulamadılar

Denizlerde av yasağının sona ermesiyle denize açılan Tekirdağlı balıkçılar Marmara Denizi'nde umduklarını bulamayınca Karadeniz'e yöneldi.

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