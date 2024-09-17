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Antalya'da eş zamanlı operasyon! 130 kişi yakalandı

Damla Karasu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.09.2024 13:30
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Antalya’da eş zamanlı operasyon! 130 kişi yakalandı

Antalya'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, kesinleşmiş hapis cezası olan ve çeşitli suçlardan aranan 130 kişi yakalandı. Hükümlülerin adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildiği, şüphelilerin ise sorgularının sürdüğü öğrenildi.

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