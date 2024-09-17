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Antalya'da arkadaşlarını öldürüp yaralayan şahıs tutuklandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.09.2024 13:22
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Antalya’da arkadaşlarını öldürüp yaralayan şahıs tutuklandı

Antalya'nın Kepez ilçesinde çıkan kavgada 2 arkadaşından birini bıçakla öldürüp, diğerini de yaralayan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. İşte detaylar...

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