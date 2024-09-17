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Denizli'de kuraklığın vurduğu kuş cenneti can çekişiyor

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.09.2024 13:35
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Denizli’de kuraklığın vurduğu kuş cenneti can çekişiyor

Denizli'nin Buldan ilçesinde bulunan içinde barındırdığı 182 çeşit kuş türünden dolayı ‘Kuş Cenneti' olarak bilinen Süleymanlı Yayla Gölü'nde suların iyice çekilmesiyle birlikte ortaya çıkan görüntüler yürek sızlatıyor.

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