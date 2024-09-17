17 Eylül 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Siirt'te kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.09.2024 15:35
ABONE OL
Siirt’te kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor

Siirt'te rezerv yapı alanı olarak belirlenen 86 bin 778,39 metrekarelik alanda kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör