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Manisa'da esnafın tartışmasında kan aktı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.09.2024 15:32
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Manisa’da esnafın tartışmasında kan aktı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde sevgi yolunda karşılıklı dükkanları bulunan iki esnaf arasında yaşanan tartışmada kan aktı. Bir kişinin yaralandığı olayla ilgili emniyet güçleri tarafından çalışma başlatıldı.

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