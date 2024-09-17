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Kamyonet ana yoldan geçen otomobille çarpıştı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.09.2024 15:37 Güncelleme: 17.09.2024 15:37
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Kamyonet ana yoldan geçen otomobille çarpıştı

Bursa'nın İznik ilçesinde yan yoldan çıkan kamyonet, ana yoldan geçen Fiat Tofaş marka otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

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