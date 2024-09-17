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Şanlıurfa'da TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.09.2024 15:48
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Şanlıurfa’da TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde TIR ile çarpışan otomobil hurdaya döndü. Sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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