Green Card 2024 başvuruları ne zaman başlayacak?
ABD'de yaşama ve çalışma hayali kuranlar için Green Card başvuru süreci her yıl büyük ilgi görüyor. 2025 DV Lottery Green Card başvuruları için meraklı bekleyiş sürerken, gözler başvuru tarihlerine çevrildi. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da başvuruların ekim ayında başlaması bekleniyor. Peki, Green Card başvuru tarihi açıklandı mı? Green Card başvuruları ne zaman başlayacak? İşte haberin detayı!
Geçtiğimiz sene Green Card çekilişi için başvurular, 4 Ekim ile 7 Kasım tarihleri arasında alınmıştı. Başvuruların genellikle ekim ayında başladığı göz önüne alındığında, bu yıl da sürecin benzer tarihlerde gerçekleşmesi bekleniyor. Resmi tarihler henüz açıklanmış olmasa da, başvuru yapmak isteyen adayların duyuruları yakından takip etmesi gerekiyor.
GREEN CARD BAŞVURULARI NEREDEN YAPILIR?
Green Card başvurusunda bulunmak isteyenlerin, başvurularını ABD'nin resmi DV Lottery sitesi üzerinden online olarak tamamlaması gerekiyor. Başvurular, DV Lottery resmi internet sitesinde yer alan form aracılığıyla yapılmaktadır. Formu eksiksiz ve doğru bilgilerle doldurmak, başvurunun değerlendirmeye alınması için büyük önem taşıyor.
Başvuru sürecinde dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, verilen bilgilerin eksiksiz ve doğru olmasıdır. Yanlış ya da eksik bilgiler, başvurunun geçersiz sayılmasına yol açabilir. Ayrıca, başvuru sırasında belirtilen fotoğraf standartlarına da uygun bir fotoğraf yüklenmesi gerekiyor. Başvuru formunu doldururken acele etmemek, detaylara dikkat etmek son derece önemli.
GREEN CARD ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
Başvuru sürecinin ardından çekiliş sonuçları, genellikle bir yıl içinde açıklanır. Sonuçlar, yine DV Lottery'nin resmi internet sitesi üzerinden duyurulmaktadır.
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