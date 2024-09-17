Green Card 2024 başvuruları ne zaman başlayacak?

GREEN CARD BAŞVURULARI NEREDEN YAPILIR?

Green Card başvurusunda bulunmak isteyenlerin, başvurularını ABD'nin resmi DV Lottery sitesi üzerinden online olarak tamamlaması gerekiyor. Başvurular, DV Lottery resmi internet sitesinde yer alan form aracılığıyla yapılmaktadır. Formu eksiksiz ve doğru bilgilerle doldurmak, başvurunun değerlendirmeye alınması için büyük önem taşıyor.

Başvuru sürecinde dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, verilen bilgilerin eksiksiz ve doğru olmasıdır. Yanlış ya da eksik bilgiler, başvurunun geçersiz sayılmasına yol açabilir. Ayrıca, başvuru sırasında belirtilen fotoğraf standartlarına da uygun bir fotoğraf yüklenmesi gerekiyor. Başvuru formunu doldururken acele etmemek, detaylara dikkat etmek son derece önemli.