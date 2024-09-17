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Bursa'da genç adamın öldürülmesiyle ilgili 2 kişi adliyeye sevk edildi

Giriş: 17.09.2024 15:39 Güncelleme: 17.09.2024 15:39
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Bursa’da genç adamın öldürülmesiyle ilgili 2 kişi adliyeye sevk edildi

Bursa'nın Gemlik ilçesinde yaklaşık 5 gün önce silahlı saldırıya uğrayan 25 yaşındaki gencin ölümüne ilişkin 2 zanlı adliyeye sevk edildi.

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