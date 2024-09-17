17 Eylül 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

500 kilo kaçak tütün ele geçirildi

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.09.2024 10:04 Güncelleme: 17.09.2024 10:06
ABONE OL
500 kilo kaçak tütün ele geçirildi

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde jandarma ekiplerince 13 timin katıldığı huzur-güven uygulaması yapıldı. Uygulama sonucunda 22 şüpheli hakkında yasal işlem yapılırken 500 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör