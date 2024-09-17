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Samsun'da kaçak içki operasyonu | 1 ton etil alkol ele geçirildi

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.09.2024 02:04
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Samsun’da kaçak içki operasyonu | 1 ton etil alkol ele geçirildi

Samsun'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda kaçak içki yapımında kullanılan 1 ton etil alkol ele geçirilirken, 1 kişi de gözaltına alındı.

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