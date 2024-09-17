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İstanbul'da otomobil merdiven boşluğuna uçtu! 1'i ağır 3 yaralı

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.09.2024 03:14 Güncelleme: 17.09.2024 03:28
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İstanbul’da otomobil merdiven boşluğuna uçtu! 1’i ağır 3 yaralı

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil bir bankanın merdiven boşluğuna uçtu. Meydana gelen kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

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