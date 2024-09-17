17 Eylül 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Batman’da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

ahaber.com.tr Haber Merkezi DHA
Giriş: 17.09.2024 01:50
ABONE OL
Batman’da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Batman’da yarıştıkları öne sürülen iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle bir süreliğine trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılması ile tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör