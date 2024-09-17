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Erzincan yağmura teslim oldu

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.09.2024 08:57
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Erzincan yağmura teslim oldu

Erzincan'da sabah saatlerinde aniden bastıran gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu.

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