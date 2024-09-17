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Adana'da bıçaklı kavga! 4 yaralı

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.09.2024 03:26
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Adana’da bıçaklı kavga! 4 yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde iki grup arasında, sokak ortasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp yerini bıçaklı kavgaya bıraktı. Meydana gelen olayda 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Polis ekipleri, olayla ilgili tahkikat başlattı.

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