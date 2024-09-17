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Ölü Deniz Fay Hattı için deprem uyarısı: Aşırı şekilde zorlanıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.09.2024 11:14 Güncelleme: 17.09.2024 11:22
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Ölü Deniz Fay Hattı için deprem uyarısı: Aşırı şekilde zorlanıyor

Türkiye'nin diri fay hattı haritası için güncelleme çalışmaları sürerken Prof. Dr. Hasan Sözbilir yeni bir deprem konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu. Sözbilir yaptığı açıklamada Ölü Deniz Fay hattını işaret ederken "6 Şubat'taki deprem sonrasında epey bir zorlanmış ve kırılmaya karşı direnç göstermiş. Henüz kırılmamış ancak gelecekte, zamanı geldiğinde bu fay deprem üretecektir" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

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