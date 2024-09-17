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Kastamonu'da korkunç olay! Emekli öğretmenin cesedi gölette bulundu

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.09.2024 12:06
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Kastamonu’da korkunç olay! Emekli öğretmenin cesedi gölette bulundu

Kastamonu'nun Daday ilçesindeki Yumurtacı göletinde bir emekli öğretmenin cesedi bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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