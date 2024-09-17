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Bebek arabasında gezdirilen köpek ilgi odağı oldu

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.09.2024 14:09 Güncelleme: 17.09.2024 14:09
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Bebek arabasında gezdirilen köpek ilgi odağı oldu

İstanbul Taksim Meydanı'nda bir kadın, köpeğini bebek arabasında gezdirince ortaya ilginç görüntüler çıktı. Bebek arabasında taşınan köpek, meydandakilerin ilgi odağı oldu.

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