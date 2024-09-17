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Muğla'da göçmen operasyonu! 5 kişi yakalandı

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.09.2024 01:29 Güncelleme: 17.09.2024 01:30
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Muğla’da göçmen operasyonu! 5 kişi yakalandı

Göçmen kaçakçılığıyla mücadele hız kesmeden devam ediyor. Muğla'nın Marmaris ilçesinde polis ekipleri, bir kamyonette insan kaçakçılığı yapıldığına dair ihbar aldı. Yapılan operasyonla kamyonetin içerisine gizlenmiş 5 suriye uyruklu göçmen yakalandı. Ekipler 5 kişiyi de organizatörlük şüphesiyle gözaltına alındı.

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