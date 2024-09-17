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Kahramanmaraş'ta feci kaza! 1 ölü 2 yaralı

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.09.2024 00:38
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Kahramanmaraş’ta feci kaza! 1 ölü 2 yaralı

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde Veysel Evleksiz idaresindeki minibüs, Veli İçöz yönetimindeki kamyonla çarpıştı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralanırken, 1 kişi de hayatını kaybetti.

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