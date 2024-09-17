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Maltepe’de kaçak sigara ve alkol operasyonu

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.09.2024 12:18
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Maltepe’de kaçak sigara ve alkol operasyonu

Maltepe’de kaçak şekilde sigara ve alkol üretimi yapılan 2 ayrı iş yerine operasyon düzenlendi. İş yerlerinin yetkilisi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 1 adet havalı tüfek, 444 paket bandrolsüz kaçak sigara, 3 şişe sahte alkol ele geçirildi.

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