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Kadın sürücünün hayatını kaybettiği kazada otomobil üst geçitten aşağıya böyle düştü

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.09.2024 12:19 Güncelleme: 17.09.2024 12:21
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Kadın sürücünün hayatını kaybettiği kazada otomobil üst geçitten aşağıya böyle düştü

Konya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobilin üst geçitten aşağıya düşme anına ait kamera görüntüleri ortaya çıktı.

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