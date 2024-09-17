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Keresteciler Sitesi'nde yangın çıktı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.09.2024 09:17 Güncelleme: 17.09.2024 09:17
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Keresteciler Sitesi’nde yangın çıktı

Adana'da Keresteciler Sitesi'ndeki bir iş yerinde çıktı. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına çok sayıda ekiple müdahale ediyor.

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