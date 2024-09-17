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Trafikte yol verme kavgasında 4 kişi yaralandı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.09.2024 09:20 Güncelleme: 17.09.2024 09:20
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Trafikte yol verme kavgasında 4 kişi yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde trafikte yol verme kavgasında 4 kişi yaralandı.

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