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Kayseri'de akıllara durgunluk veren olay! Kız evinin istekleri filmlere konu olur

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.09.2024 09:15
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Kayseri’de akıllara durgunluk veren olay! Kız evinin istekleri filmlere konu olur

Kayseri'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 36 yaşındaki F.D, N.S.Ç ile evlenmek istedi. Genç kız ve ailesinin istekleri karşısında neye uğradığını şaşıran damat adayının yaşadıkları adeta filmlere konu olacak cinsten. İşte sıfır araba isteklerinden, rüya gibi evlilik tekliflerine varıncaya kadar ibret veren bir hikaye...

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