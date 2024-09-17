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İzmir'de sokakta yürüyen kadını taciz etmişti! O motokurye gözaltına alındı

ahaber.com.tr Haber Merkezi DHA
Giriş: 17.09.2024 00:37
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İzmir’de sokakta yürüyen kadını taciz etmişti! O motokurye gözaltına alındı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, sokakta yürüyen bir kadın, taciz eden motokurye T.C. (22) tarafından tacize uğradı. Kadının şikayeti üzerine şüpheli T.C., polis ekiplerinin soruşturması ile yakalanarak gözaltına alındı.

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