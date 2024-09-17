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Halil dede 80 yaşında kerpiç döküyor

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.09.2024 12:45
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Halil dede 80 yaşında kerpiç döküyor

Kayseri'nin Develi ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki Halil Ayhan, babasından öğrendiği kerpiç dökme mesleğini 65 yıldır sürdürüyor.

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