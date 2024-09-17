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Adana'da 94 silah ele geçirildi! 240 kişi yakalandı

Figen Koçak ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.09.2024 12:35
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Adana’da 94 silah ele geçirildi! 240 kişi yakalandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyon ve denetimlerde 94 silah ele geçirildi. Polis ekipleri, denetimlerde farklı suçlardan aranan 240 kişiyi de yakaladı.

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