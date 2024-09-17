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Ehliyet yenileme son tarih ne zaman? Ehliyet değiştirme ücreti ne kadar?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.09.2024 16:45 Güncelleme: 17.09.2024 16:47
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Ehliyet yenileme son tarih ne zaman? Ehliyet değiştirme ücreti ne kadar?

Eski tip sürücü belgesine sahip olanlar için yenileme süreci son aşamalara yaklaşıyor. 2022 yılında alınan kararla 2 yıl daha uzatılan ehliyet yenileme süresi 31 Aralık 2024 tarihinde sona erecek. Bu tarihe kadar belgelerini yenilemeyen sürücüler ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalacak.

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