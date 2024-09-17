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Tırda 87 kilo 214 gram esrar ele geçirildi! 8 sanığa dava

Filiz Uçan Savaş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.09.2024 13:33
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Tırda 87 kilo 214 gram esrar ele geçirildi! 8 sanığa dava

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir tırda 87 kilo 214 gram esrar ele geçirilmesine ilişkin 2'si firari, 6'sı tutuklu olan 8 sanığa 20'şer yıl hapis talebiyle dava açıldı. Sanıkların yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

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