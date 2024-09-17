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Giresun'da feci kaza! Çay taşıyan kamyon devrildi: 4 yaralı

İslim İstanbullu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.09.2024 20:05
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Giresun’da feci kaza! Çay taşıyan kamyon devrildi: 4 yaralı

Giresun’un Eynesil ilçesinde bir fabrikaya ait çay yüklü kamyon şarampole yuvarlandı, kazada 4 kişi yaralandı.

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